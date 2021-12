Université de Bambey / Convocation reportée des 03 étudiants… Y-a-t-il eu pression au sommet ?

Thierno Amadou Néné Diallo, étudiant, Ibrahima Thiam et Assane Ndour en licence 3 PN ne feront pas face ce jeudi à 19 heures au Conseil de discipline de l’Université Alioune Diop de Bambey.



La conviction a été tout simplement reportée sine die. Les autorités n’ont pas été bavardes sur les raisons de ce report. Ce qui porte à croire qu'il y aurait eu pressions au sommet.



Dans tous les cas, si cette décision est prise pour amorcer un dégel entre le recteur et les étudiants, rien n’est véritablement acquis. La colère est toujours vivace chez les étudiants qui attendent que toutes les convocations soient annulées tout comme les sanctions déjà prononcées, en plus de la libération de quelques uns de leurs camarades...