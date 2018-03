Université Virtuelle : Des étudiants dénoncent leurs mauvaises conditions d'études

Bras de fer ce matin entre des étudiants de l’université virtuelle située sur la Vdn et des gendarmes. Les étudiants qui ont brûlé des pneus et cassé des vitres, réclament de meilleures conditions d’études, avant de pointer un doigt accusateur sur le Coordonnateur de l’université et le commandant de la gendarmerie. Un face to face hostile qui a duré une trentaine de minutes et qui avait causé des désagréments à la bonne circulation.