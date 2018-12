Université Gaston Berger de Saint-Louis : Les assurances du Recteur Ousmane Thiaré pour une année universitaire stable et pacifiée



Reconnaissable l'année dernière par la perturbation de presque toute l'année universitaire suite aux incidents entre étudiants et forces de l'ordre ayant entraîné la mort de l'étudiant Fallou Sène, c'est un climat paisible qui règne présentement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, si l'on se fie au propos du recteur Ousmane Thiaré.

Interpellé lors de la cérémonie d'ouverture des journées scientifiques par la presse locale sur la situation qui prévaut actuellement à Sanar, le recteur Ousmane Thiaré rassure que tout est au beau fixe pour une année universitaire stable et pacifiée. "L'université Gaston Berger de Saint-Louis se porte bien. Les enseignements ont repris. On est en tout cas dans une bonne dynamique. Et nous espérons que si cette dynamique se poursuit nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'année scolaire 2018/2019. Toute la communauté universitaire est soudée autour de ces objectifs et s'il n'y a aucune perturbation nous atteindrons ces objectifs", rassure le recteur Ousmane Thiaré…