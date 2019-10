Université Gaston Berger de Saint-Louis : La CESL décrète une grève illimitée

Pour l’ouverture provisoire et sans délai de l’un des restaurants de l'Université, la coordination des étudiants de Sanar a décrété un mot d'ordre de grève illimitée.



Dans leur communiqué, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) réclame également «la livraison des nouveaux logements, le redémarrage des travaux de construction et l’équipement du nouveau bloc administratif et pédagogique, la réhabilitation des restaurants, l’assainissement, la connexion à internet, le paiement des bourses aux étudiants omis, la justice pour leur camarade Fallou Sène, entre autres».



Et si toutefois les autorités ne prennent pas à bras le corps leurs revendications, ces étudiants «menacent de paralyser les activités du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous), qui selon eux, n’a pas donné la date de réouverture des campus sociaux».