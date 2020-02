Université Citoyenne, Populaire Panafricaine / Aminata Touré lance les défis...

Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a présidé ce jeudi l'ouverture de l'université Citoyenne, Populaire Panafricaine Samir Amir. Une cérémonie qui a marqué la présence d'éminents chercheurs universitaires. L'ancien Premier ministre du Sénégal a évoqué les défis qui attendent l'université. Selon elle, les africains doivent tout faire pour que le continent ne soit pas écrasé par l'histoire. Du coup, il faut poursuivre, voire mettre en oeuvre les pensées et démarches des illustres personnalités de l'Afrique. C'est pourquoi la jeunesse doit se l'approprier. Elle a lancé dans la foulée la jeunesse à s'engager dans la vie publique et pas seulement dans la vie politique.