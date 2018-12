Université Assane Seck de Ziguinchor : Le directeur de l'Ufr Lettres, Arts et Sciences Humaines donne les raisons du colloque et son importance dans la société

Le directeur de l'Ufr Lettres, Arts et Sciences Humaines, organisateur du colloque du centre de recherche sur les langues, les littératures, les arts et les cultures, revient sur le sens du colloque et du thème choisi, le terroir.

Ce colloque s'inscrit dans le cadre des activités scientifiques du laboratoire de recherche de l'Ufr. C'est la 3ème édition du genre organisée tous les deux ans. C'est une façon de présenter, voire montrer toutes les recherches dynamique de l'Ufr.

Selon les organisateurs, l'utilité c'est de faire venir les chercheurs des quatre coins du monde pour l'échange de connaissances entre les peuples. Des connaissances qui seront mises à la disposition des étudiants, c'est-à-dire l'animation scientifique. Tels sont les trois objectifs du colloque qui va durer trois jours. Il s'est ouvert ce jeudi et prendra fin que le samedi où les conclusions seront dégagées et présentées dans un document.