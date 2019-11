Université Assane Seck Ziguinchor / Les meilleurs étudiants primés et les étudiants en master gradués

L'université Assane Seck de Ziguinchor a primé ses meilleurs étudiants et gradué les étudiants en master qui se sont le plus distingués. C'est ce week-end donc que les autorités universitaires ont organisé la deuxième édition de la fête de l'excellence de l'université. Le Recteur, Kéba Kourfia Diawara, a tenu à rassurer les étudiants qui se sont distingués dans les concours nationaux et internationaux non primés et non gradués. Du coup, dit-il, l'université va primer les étudiants qui se sont distingués dans les concours nationaux et internationaux, rassure le Recteur.