Université Assane Seck / Les forces de l'ordre installent leur Qg, les étudiants dans tous leurs états.

Nous vous le disions hier. Les éléments du commissaire Adramé Sarr du commissariat urbain de Ziguinchor ont installé leur quartier général au sein de l'université Assane Seck de Ziguinchor.

Une présence qui met les étudiants dans tous leurs états.

Certains plus téméraires ont commencé à vider les pavillons et les salles de cours pour laisser l'université aux forces de l'ordre. Ainsi les forces ont bloqué les étudiants grévistes qui n'ont malheureusement pas pu descendre au front pour compléter les 72 heures de front décrétés.

Pour l’heure, les syndicalistes et le rectorat sont en réunion de crise pour trouver les solutions idoines. Certainement qu’avec la réunion ad hoc tenue hier entre les émissaires de Cheikh Oumar Anne et le rectorat, des propositions de sortie de crise sont sur la table du recteur qu'il présente aux étudiants...