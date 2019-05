L'inter-amicale des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor après la rencontre avec le directeur des bourses a pris comme décision de réclamer le départ Yves Badiette, représentant de la direction des bourses en Casamance. Selon ces potaches, il est à l'origine des lenteurs dans l'obtention des bourses. Joint tard la nuit de ce jeudi, Mor Kéba Koté, coordonnateur de l'inter-amicale, soutient : "il doit quitter ce poste ou même arrêter de traiter les dossiers des étudiants. On ne veut plus de lui. Il n'est dans son bureau que pendant 2 heures par jour et ne vient pas régulièrement." Toujours selon le syndicaliste : "nous exigeons le départ de Mamadou Lamine Diombéra de la tête du Crouz. L'année passée, il y a eu un détournement de 400.000.000 francs Cfa sur le budget du Crouz. C'est pourquoi nous invitons les autorités à venir voir ce qui se passe au Crouz. Nous avons lutté pour qu'il soit là, nous avons lutté pour que son salaire soit augmenté, nous avons lutté pour qu'il ait un véhicule comme les autres directeurs. Aujourd'hui nous luttons pour son départ parce qu'il n'a rien fait pour les étudiants qu'il a déçus. Nous sommes prêts à tout. D'ailleurs, tant que Diombéra est là nous n'arrêterons pas le MG", annonce Mr Koté.



Parlant toujours des bourses, il ajoute : "les étudiants qui sont passés en L2 et qui avaient une demi bourse, n'ont pas reçu leur rappel depuis octobre. Ainsi que les étudiants de M1 qui n'ont pas reçu leur rappel depuis octobre qui est estimé à 40.000 francs Cfa. Ceux de M2 également, jusqu'à présent n'ont pas reçu leurs subventions pour le mémoire qui est arrêté à 150.000 francs. Parmi les nouveaux étudiants, il y a certains qui ont commis des erreurs sur leur numéro d'identification nationale en s'inscrivant sur la plateforme universitaire."



Il a évoqué les retards de paiement des bourses causés par la banque Ecobank. "Il y a 436 nouveaux étudiants qui doivent recevoir leurs bourses pour ce mois, mais, le blocage se trouve au niveau de la banque. Certains n'ont reçu que leurs bourses du mois de Mai, mais pas le rappel. C'est Ecobank qui refuse de payer. C'est pourquoi, nous comptons faire face à la presse ce vendredi devant la direction générale de Écobank pour exiger à la banque de payer les bourses des étudiants", conclut Mor Kéba Koté qui admet que le lutte va continuer.