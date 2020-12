Université Al-Azhar du Caire : Médina Baye primé au concours international de récital du Saint Coran.

La cité religieuse de Médina Baye a été encore honorée par un de ses dignes fils au concours international de récital du Saint Coran. En effet, Mouhamed Moustapha Niang, originaire de la cité religieuse de Médina Baye, a remporté le 2ème prix de l’édition 2020 du concours international de Récital du Saint Coran au Caire. Une compétition organisée par la prestigieuse Université Al-Azhar (Caire, Égypte) et destinée à tous les étudiants étrangers en Égypte, informe t-on.

Selon les informations reçues, le jeune Mouhamed Moustapha Niang, étudiant à l’Université Al-Azhar, qui vient de remporter ce trophée international au Caire (Égypte), a appris et mémorisé le Saint Coran à Médina Baye (Kaolack), où il avait également remporté deux fois consécutives le Prix International Cheikh Ibrahim Niass pour le Récital du Saint Coran en 2013 et 2015 dans la cité religieuse de Baye Niass. Ce qui lui a valu une bourse d'études à l'étranger notamment à l’Université Al-Azhar du Caire et au Maroc afin de poursuivre sa formation dans les sciences islamiques...