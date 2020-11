Université : 80 étudiants battent le macadam de Bambey à Dakar pour réclamer à la tutelle l'amélioration de leurs conditions d'études.

L'amicale des étudiants de l'Ufr santé de l'université Alioune Diop de Bambey sont très remontés contre leur tutelle. Et pour cause, ils nourrissent, en vain, l'espoir depuis sept mois de voir leur plateforme revendicative se réaliser. Laquelle est d'ordre social et pédagogique (extension de l'université, manque de restaurant et d'amphithéâtre de grande capacité, surnombre).



Pour marquer le coup, ils ont décidé de battre le macadam de Bambey à Dakar pour interpeller le ministère de l'enseignement supérieur sur leur mal vivre au sein de leur université. Une marche qui n'a pas été de tout repos puisque des forces de l'ordre, affirment-ils, ont tenté de les en dissuader à plusieurs reprises.



Après un escale à Thiès, un groupe a décidé de continuer le trajet au moment où les autres étaient en pourparlers avec le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Thiès (Crous-T).



Mais rien n'y fait, ces derniers exigent des solutions concrètes et comptent continuer leur lutte jusqu'à la satisfaction totale de leur plateforme revendicative. Cependant, lors de leur face à face avec la presse, ces étudiants ont refusé non seulement la présence du Dg du Crous-T qui voulait se mettre à leur côté mais aussi la main tendue de ce dernier...