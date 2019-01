Unité 19 des Parcelles Assainies : Thiérno Moulé Sow déclaré "persona non grata" par les populations.

Les habitants de l'unité 19 des Parcelles Assainies ont manifesté leur mécontentement né des cérémonies d'exorcisme pratiquées par Thierno Moulé Sow. Ce dernier est en effet indexé par les jeunes qui s'inquiètent pour la santé et le bien être de leurs progénitures.

Ils dénoncent le fait que ce féticheur libère certainement les âmes possédées par des " Djinns ou Rap" (des esprits maléfiques), mais une fois la délivrance faite, ces mêmes esprits réintègrent ainsi d'autres corps. Ce qui n'épargne donc personne mais surtout les expose.

En outre, les patients venus de partout envahissent la rue et la mosquée, la maison ne pouvant pas tous les contenir. Les responsables du quartier ont interpellé les autorités et la police à ce sujet, pour un prompt retour à la normale...