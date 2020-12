Union nationale autour du candidat Augustin Senghor : L’Appel de Malick Gakou favorablement accueilli par le mouvement sportif...

L’ancien ministre des sports, Malick Gakou, avait annoncé puis impulsé par le biais de l’actuel ministre des sports, Matar Bâ, une union nationale autour de la candidature de Me Augustin Senghor à la présidence de la CAF. Un comité de soutien national a donc été officiellement installé ce lundi, après une série de conciliabules entre anciens ministres des sports et autres hautes personnalités qui s’étaient retrouvés dans un hôtel de la place.



« J’en appelle à la mise en place d’un Comité national pour le succès de cette candidature sénégalaise », ainsi s’était exprimé le président du Grand Parti dont l’appel a été entendu par les anciens ministres des sports (Mamadou Lamine Keïta, Mbagnick Ndiaye, Abdoulaye Makhtar Diop) ainsi diverses personnalités acquises à la cause.



D’ailleurs, Matar Ba soulignera sur cet acte rassembleur posé par Malick Gakou : « Ces personnalités ont tenu aussi à remercier le ministre Malick Gakou qui a eu l'idée et qui a vu le ministre des sports que je suis pour que nous puissions travailler ensemble. Aujourd'hui nous nous sommes réunis et on a formalisé. » Un comité qui aura la lourde charge de vendre le projet du candidat Sénégalais au niveau de la sous-région afin d’attirer un maximum de voix d'ici l'élection prévue le 12 mars 2021.



Ce comité de soutien national devrait se retrouver prochainement pour les travaux. Mais aussi s’atteler à renforcer le staff de Me Augustin Senghor. Pour ce faire, Malick Gakou a été chargé d'exécuter, de mobiliser, de formaliser et d'aller avec l'ensemble des personnalités sur le terrain pour concrétiser toutes les stratégies qu'on mettra en place...