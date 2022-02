Union Africaine : la Présidence de l’Union revient au Sénégal pour la quatrième fois avec le Chef de l’État Macky Sall

Le Chef de l’État Macky Sall va être installé à Addis Abeba comme Président en exercice de l'Union Africaine ce samedi 5 février 2022. Ce sera la quatrième fois qu’un chef d’État Sénégalais présidera la prestigieuse institution. En effet, le Président Léopold Sédar Senghor Sénégal avait présidé aux destinées de l’ancêtre de l’UA, qui était à l’époque OUA d’avril et 1er juillet 1980. Il faut noter que l’élection du Président de l’UA répond à un choix basé à la fois sur la règle de la rotation régionale et sur des considérations politiques.

Le successeur de Léopold Sédar Senghor, le Président Abdou Diouf avait été lui nommé à la tête de l’Institution entre juillet 1985 et juillet 1986. L’union Africaine avait en ce moment fait sa mue faisant passer la durée du mandat de six mois à une année lors du sommet d'Abuja.

Le Président Diouf six ans après avait repris la tête de l’Institution, c’était du 29 juin 1992 au 28 juin 1993.

29 ans après, le Chef de l’État Macky Sall succède au Congolais Félix Tshisekedi élu le 9 février 2020, premier vice-président de l’Union africaine pour 2020 et président pour 2021. Il arrive dans un contexte brûlant avec de nombreux coups d'État dans la sous-région où il tentera de trouver une solution.