Union Africaine : Le Sénégal va assurer la présidence en 2022.

Le Sénégal va assurer la présidence tournante de l’Union africaine (UA) en 2022-2023, a annoncé le président sénégalais, Macky Sall dans son compte Twitter.



« Le Sénégal a été désigné candidat unique pour occuper le poste de président en exercice de l’Union africaine réservé à la CEDEAO (…) pour la période 2022-2023 », a Twitté le président Macky Sall sur son compte Twitter.



La présidence tournante de l’UA est exercée par un chef d’État ou de gouvernement d’un pays membre de l’organisation pour une période d’un an.

Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a été choisi par ses homologues africains pour diriger l’institution au cours de cette année. Il succède au chef de l’État sud-africain Cyril Ramaphosa.



Un sommet de l’Union africaine se tient cette semaine au siège de l’organisation, à Addis-Abeba, la capitale d’Ethiopie. Les chefs d’Etat et de gouvernement ne s’y rendront pas à cause de la pandémie de Covid-19, la rencontre étant organisée par vidéoconférence...