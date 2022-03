Une victoire qui re-enchante (Soro Diop)

Il y a quelque chose de magique qui se passe dans ce magnifique pays et que la folie du foot fait émerger, fait exploser. Voilà le Sénégal dans une glorieuse phase d'une odyssée qui le venge du destin autrefois cruel des rendez-vous footballistiques manqués, aujourd'hui comblés par une génération de talents intrépides qui font renouer avec notre passé de refus du déshonneur et de la médiocrité.

C'est une saga pharaonique sur la terre de Cheikh Anta Diop comme pour taquiner l'histoire ou la préhistoire.

Hier, la Coupe d'Afrique, majestueusement arrachée des pieds des pharaons. Aujourd'hui encore des mêmes pieds des Pharaons, le pied béni de Sadio Mane qui nous propulse pour aller vers une épopée mondiale.

Ce Sénégal-là, apprenons à l'aimer d'un amour même tyrannique. En lui sommeillent des trésors de talents, des esprits fertiles qui ne doivent pas s'abonner à l'abandon, au désespoir et à l'affaissement.

Nos Lions ont encore rugi de ce rugissement qui éblouit le monde, qui dit notre place grande dans le concert des nations.

Merci Alioune Cisse de nous avoir encore re-enchantés, donné des couleurs et des valeurs à nos rêves d'une nation singulière dans sa dimension hospitalière et son attachement à la liberté.

Nous sommes un peuple qui a tant de mérite que le foot révèle et recèle.