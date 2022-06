Une semaine pour un état civil à Le Dantec : les précisions de la ville de Dakar

Monsieur le directeur de Publication.

Dans un de vos articles, ce mardi 07 Juin, vous faites état de la situation du centre d'état civil de Le Dantec, où les délais de traitement des demandes de pièce d'état civil peuvent atteindre une semaine ...une situation qui selon vous ne daterait pas de longtemps et que dans ce même centre il arrivait dans un passé récent que le traitement pour l'obtention d'une pièce d'état durait au maximum trois (3)h de temps. Vous interpelez par la même occasion le Maire de la Ville de Dakar pour qu'il règle au plus vite ce problème;

Vous faites bien de dénoncer ce genre de situations, cependant vous vous trompez d'interlocuteur.

Nous tenons néanmoins à apporter cette mise au point:

Le Centre d'état civil de Le DANTEC est un CENTRE SECONDAIRE QUI DÉPEND DE LA COMMUNE DE DAKAR PLATEAU et non de la Ville de Dakar.



Je vous prie donc de bien vouloir publier cette mise au point pour rétablir la vérité et informer les concitoyens.



Bien à vous,



Le Service Presse et Communication de la Ville de Dakar