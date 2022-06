Une semaine pour un état civil à Le Dantec : la ville de Dakar dégage sa responsabilité et ...

Dans un article publié le 07 juin dernier nous informions, ce que d'aucuns ont qualifié d'impossible à Dakar. En effet, pour une demande de pièce d'état civil à Le Dantec, il faut une semaine. Nous avions tiré la sonnette d'alarme et invité le maire de ville de Dakar, à prendre les mesures idoines.



Dans une note parvenue à Dakaractu, la ville de Dakar a tenu à apporter des éclaircissements. En effet, informe la note, le Centre d'état civil de Le DANTEC est un CENTRE SECONDAIRE QUI DÉPEND DE LA COMMUNE DE DAKAR PLATEAU et non de la Ville de Dakar. C'est donc le maire Alioune NDOYE qui est directement interpellé...