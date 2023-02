Une prière pour notre pirogue !

" Ce dont je suis sûr est que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice autant ils sont jaloux de la préservation de leur République ! Ce message est adressé à celles et à ceux qui sont encore dans mon pays libres dans leur conscience et dans leur ventre, à toutes celles et à tous ceux qui sont encore capables de réfléchir avec leur tête, à toutes celles et à tous ceux pour qui le Sénégal est au dessus de leurs propres intérêts et qui rêvent, comme moi, d'une République éternelle et respectée.



Je voudrais demander solennellement et directement à mon Président de la République de ne ménager aucun effort pour protéger toutes les citoyennes et citoyens de ce pays de quel que bord qu'ils puissent être. Le Chef de l'Etat, son premier devoir est de protéger les populations sans exclusive.



Je voudrais demander , humblement, aux uns et aux autres, opposition comme pouvoir, d'observer, en toute circonstance, le sens de la retenue et de penser à la grande Histoire de la Nation sénégalaise.



Vous partirez et in cha Allah, demeurera le Sénégal éternel. Vous avez le devoir de vous retrouver autour de l'essentiel au delà de vos légitimes ambitions pour sauvegarder notre héritage commun afin de laisser aux générations futures l'image de ce Sénégal pays de Paix, de Dignité, de Dialogues, de Teranga, un hâvre d'unité dans la diversité etc.

Vous savez ce n'est qu'une prière. Amen"



- El Hadji Gorgui Wade Ndoye-



Citoyen sénégalais, initiateur du "Gingembre Littéraire' sur " Le Vivre Ensemble" au Sénégal