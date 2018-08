Une pirogue de migrants échoue sur la Corniche-ouest de Dakar

Une pirogue convoyant des dizaines de candidats à l’émigration clandestine s’est échouée samedi tôt le matin sur la plage de la Corniche-ouest de Dakar, à hauteur de la Porte du millénaire, a constaté l’APS.

Plusieurs personnes ont été arrêtées et entendues à la Direction générale de la police dont le siège se trouve non loin de la Porte du millénaire.

Les sapeurs-pompiers et la police déployés sur place s’affairaient toujours à décharger la pirogue de sa cargaison constituée de provisions, d’eau potable et plusieurs gourdes remplies de carburant.