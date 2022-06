Une pirogue chavire à Kafountine : « Ce drame ne peut pas, ne doit pas et ne passera surtout pas par pertes et profits… » (Procureur de Ziguinchor)

Le procureur de la République de Ziguinchor a réagi au drame de la migration irrégulière qui s’est produit à Kafountine, localité située dans le sud-ouest du Sénégal. « C’est le lieu pour nous de rassurer l’opinion publique que ce drame ne peut pas, ne doit pas et ne passera surtout pas par pertes et profits, loin s’en faut », a averti le chef du Parquet de Ziguinchor.



Selon le magistrat Papa Ismaïla Diallo, c’est le 27 juin 2022 que la Gendarmerie a été informée du chavirement d’une pirogue qui transporterait des candidats à l’émigration clandestine. « Un transport sur les lieux a permis de constater que la pirogue avait pris feu. Un groupe de 88 migrants a été secouru, dont huit femmes. À l’arrivée des secours, 4 autres rescapés s’étaient cachés », informe-t-il.



Le chef du parquet de la région de Ziguinchor a promis de prendre toutes les dispositions nécessaires. Ce, en conformité avec les textes de loi en vigueur. « Pour des faits de cette nature, il n’existe aucune autre alternative que d’appliquer et de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur », a prévenu le magistrat.