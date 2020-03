Une modélisation mathématique de la propagation du covid-19 par Marieme Ngom

Par ailleurs, le modèle ici construit est optimiste, il prévoit que 42% de la population sera affectée. Le professeur Marc Lipsitch d’Harvard a conjecturé que 40 à 70% de la population sera affectée pendant qu’en Allemagne, ils ont prévu 70%. En conclusion, la situation n’est pas à prendre à la légère, spécialement dans un pays où les personnes vivent en communauté et où les hopitaux ne sont pas préparés à ce genre de situation. Sauvez des vies, restez chez vous.



Marieme est docteur en Mathématiques de l'Université de l'Illinois à Chicago et est actuellement chercheur à Argonne National Laboratory qui est un laboratoire de recherche du Department of Energy américain. Par ailleurs, elle possède un diplôme d'ingénieur en Informatique, un master en Calcul Haute Performance et systèmes distribués et un master en Mathématiques avec une spécialisation en calcul scientifique et équations différentielles partielles.