« Une maison, un kit Ndogou», le traditionnel "Soukeuru Koor" de Cheikh Ahmed Tidiane Bâ et de ses militants pour soulager les Médinois.

Le mois de Ramadan constitue pour les nombreux musulmans, des moments de sollicitude envers Dieu, mais également des occasions où la solidarité est agissante et le partage, une réalité. C’est aussi le prétexte pour certaines bonnes volontés de venir en aide aux populations. Le Directeur Général des Impôts et des Domaines, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Ba, en sa qualité de Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB) et de Proxim' Médina n’a pas dérogé à la règle. En effet, c'est parti pour la traditionnelle distribution des kits ndogou initiée, chaque année, par le mouvement de Cheikh Ahmed Tidiane Ba, la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB) et l’association Proxim’ jeunes à la Médina. L’objectif de cette année est ambitieux : donner au moins un kit ndogou à chaque maison en faisant fi de l’appartenance politique de leurs concitoyens. Le leader Cheikh Ba s’est joint, ce dimanche, aux volontaires chargés de la distribution en sillonnant les rues de la commune. Il en a profité pour mettre en exergue le sens de cette opération réalisée grâce, certes à son apport personnel, mais surtout, cette année, grâce à un élan de solidarité extraordinaire de Médinoises et de Médinois, de jeunes et de moins jeunes qui ont tenu à apporter des paquets de sucre, des sacs de riz… Il a aussi réaffirmé sa volonté ferme d’aller à la conquête de la Mairie avec ses alliés de Benno Bokk Yakaar car, estime t-il, pour les Médinois, « leneen ak neneen ak keneen diot na ».