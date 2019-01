« Une fois élu, je vais renégocier les contrats pétroliers (...) Les bourses des étudiants seront généralisées » (Me Madické Niang)

En marge de la présentation de son programme de société pour les échéances de 2019, Me Madické Niang est revenu sur les secteurs et actions prioritaires qu’il compte réaliser dès son accession à la magistrature suprême. À en croire le leader de la coalition Madické 2019, la question pétrolière et gazière, l’éducation ainsi que l’administration de la justice seront les points à élucider en premier lieu. « Une fois élu, je vais renégocier les contrats pétroliers », a-t-il déclaré ce mercredi 02 janvier.