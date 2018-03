Une énième tentative d'enlèvement à la Poste de Medina : le suspect au commissariat de Rebeuss

Une élève en classe de CP à l'école Clémenceau 2 a échappé, ce jeudi 22 mars un peu avant midi, à une tentative d'enlèvement non loin de la Poste de Médina. N'eût été la prompte intervention d'un passant qui a assisté à la scène médusée, elle serait en ce moment entre les mains de personnes malintentionnées. L'auteur de ce rapt avorté a été arrêté et au moment où nous mettons sous presse, se trouve en garde à vue commissariat de Rebeuss. Entendu par la police, le témoin a rapporté avoir vu l'auteure présumée de l'enlèvement contraindre la fille à la suivre, en lui parlant en wolof. Seulement devant les enquêteurs, la femme, puisqu'il s'agit bien d'une femme et non d'un homme déguisé, a fait comme si elle ne comprenait aucun mot de la langue la plus parlée au Sénégal. Mieux, elle a usé de stratagèmes pour passer pour une folle. Une stratégie qui risque de ne pas passer et pour cause ; enfoncée par le témoin des faits qui lui sont reprochés, elle gagnerait à coopérer pour desserrer l'étau qui est en train de l'encercler. En attendant de lui tirer les vers du nez, les policiers du commissariat de Rebeuss, qui entendent mener ce travail dans la tranquillité, sont assaillis par des badauds qui veulent en savoir sur l'identité de la présumée kidnappeuse d'enfants.