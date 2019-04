Une délégation marocaine en visite à la 2e sphère ministérielle de Diamniadio

L’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE) a accueilli ce jeudi 18 avril à la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio, une délégation marocaine qui était en visite dans la nouvelle ville.



La fédération des agences urbaines du Maroc est depuis trois jours à Dakar, pour répondre à l’invitation de Madame le maire Soham El Wardini, à la suite d’une convention signée à Marrakech en novembre 2018.

La fédération s’engage ainsi, avec des villes africaines, pour y développer les connaissances en matière de planification urbaine et de développement territorial.

En effet, à en croire, Alioune Badiane, le président de « The Urban Think Tank Africa-TUTTA », l’objectif de cette visite est de donner la capacité aux villes africaines de pouvoir se gérer, d’avoir des outils de planification, de pouvoir si nécessaire, mettre en place des agences urbaines pour accompagner les villes.



La ville nouvelle de Diamniadio fait figure de modèle en terme de planification urbaine, de mixité sociale, avec l’édification d’infrastructures diverses (quartiers d’affaires, cités ministérielles, établissements scolaires, hôtels, terrains de sport…).

La deuxième sphère ministérielle est composée de trois immeubles de 6 étages chacun, d’une superficie totale de 54 000 mètres carrés d’espaces de bureau et 2 800 postes de travail.

Ce nouveau complexe immobilier, inauguré le 16 janvier par le Président de République Macky Sall, va abriter une dizaine de cabinets ministériels...