Un week-end macabre : Près de 10 tués sur nos routes

Le Week-end a été très noir. En effet, on a assisté à une série macabre entre vendredi et dimanche. Neuf personnes ont perdu la vie au Sénégal, entre vendredi et samedi, dans des accidents de la route impliquant tous des véhicules de transport en commun appelés «7 places». Sur l’axe Kaolack-Keur Madiabel (Centre), trois personnes ont perdu la vie sur le coup, vendredi vers midi, à la suite d’un accident impliquant un véhicule de transport en commun « 7 places » et un véhicule personnel de type Mercedes.

Le drame a eu lieu à hauteur de la commune de Keur Socé, dans le département de Kaolack. Le même jour, un convoi de musiciens qui revenait de Louga (Nord) où il a participé à un festival, a fait accident. Une personne décède sur le coup. Il s’agit du fondateur du festival ‘’Saint-Louis Jazz’’, Khabane Thiam. Le dernier accident meurtrier est survenu samedi dans la localité de Diass (50 km à l’ouest de Dakar) et a fait 5 morts. Il s’agit d’un carambolage impliquant cinq (5) véhicules: Un bus de transport en commun, deux camions, un «7 places» et un pick-up.



Rewmi Quotidien