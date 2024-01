Un véhicule prend feu sur la VDN, complétement consumé: La conductrice s'en sort indemne!

Ce mardi 2 janvier 2024, entre midi et midi trente, une voiture a subitement pris feu sur la VDN au niveau de la passerelle du centre d’appel « majorel ». Le véhicule a fini d’être complètement consumé par les flammes sous le regard de son propriétaire avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Appartenant à une dame, la voiture s’est subitement arrêtée au milieu de la route, commençant à brûler. Selon les témoins, les flammes seraient provoquées par une défaillance de la batterie.



Finalement, un peu plus de trente minutes après le début des flammes, les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser le feu qui a tout consumé. Heureusement, avant que les flammes ne s'embrasent et brûlent tout le véhicule, des passants comme Bambey Baldé ont pu aider la dame à sauver quelques effets personnels avant de sortir de la voiture saine et sauve.