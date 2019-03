Un terrain de Pape Ndiaye Souaré vendu aux enchères

Sale temps pour l’international Sénégalais, Pape Ndiaye Souaré. Blessé et ruiné, l’arrière gauche de Crystal Palace et des Lions risque de perdre son terrain, sis aux Almadies. Il s’agit d’un terrain d’une superficie de 505 m2 projet du titre foncier Numéro 8185/NGA ex 22098/DG saisi par la banque de l’habitat du Sénégal (BHS), qui pour recouvrer ses créances met en vente le titre foncier. Le terrain est en début de construction avec des fondations arrêtées au niveau du chaînage, mais sans dallage au sol. La somme mise à prix : 37 millions 500 mille Fcfa. La mise en vente est prévue le 9 avril prochain.