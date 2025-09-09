Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha 

Un responsable du Hamas à Gaza a dit mardi à l'AFP qu'Israël avait visé les négociateurs du mouvement islamiste palestinien réunis à Doha, au Qatar.



"Dans un nouveau crime sioniste, la délégation des négociateurs du Hamas a été prise pour cible alors qu'elle était réunie à Doha pour discuter de la proposition du président Trump en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza", a dit ce responsable, qui n'a pas souhaité donner son nom.



La semaine dernière, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné l'ouverture de négociations pour libérer tous les otages, quelques jours après l'aval donné par le Hamas à une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs (Egypte, Qatar et Etats Unis).