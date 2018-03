LE VILLAGE DE SEOKHAYE DANS LA COMMUNE DE NGOUNDIANE ETRENNE UN POSTE DE SANTE ET UNE AMBULANCE OFFERTS PAR MOUHAMADOU MOUSTAPHA SY DJAMIL

Ce samedi 17 mars 2018, le village de Séokhaye dans la Commune de Ngoundiane a étrenné un poste de santé flambant neuf et comprenant un dispensaire et une maternité. Cette importante infrastructure et l’ambulance médicalisée qui l’accompagne ont été offertes à la Commune de Ngoundiane par Monsieur Mouhamadou Moustapha SY dit Djamil, Président du Conseil d’administration de la société Gécamines SA, par ailleurs originaire du terroir. L’infrastructure porte le nom du défunt khalife général des Tidianes, Serigne Mansour Sy Borom Daradj, dont le fils en est le donateur. L’ensemble de cet investissement à coûté plus de deux cent millions (200 000 000) francs cfa y compris la voirie intérieure et extérieure du poste, le logement de l’ICP en cours de construction et le lot important de matériels médicaux offert aux quatre postes de santé de la Commune par Djamil SY. Dans son discours le Maire Mbaye DIONE a remercié chaleureusement le généreux donateur pour ce geste d’une haute facture et rappelé le génie d’homme d’affaires de Monsieur SY qui en tant que petit fils de Seydi El hadji Malick SY, grand vivificateur et dépositaire du legs de la Tidjaniya au Sénégal et dans la sous région, pouvait dignement vivre en tant que marabout à partir de la baraka de son vénéré grand père. Mais, très tôt, il a choisi le chemin du labeur en se lançant dans le business dans les domaines des mines, du transport, de l’agriculture, du bâtiment,.... Enfin, d’après le Maire, ce généreux donateur absent à cette cérémonie mais représenté par le Directeur général de son groupe MSY, Monsieur Ibrahima DIOP et une forte délégation comprenant son frère Abdou Aziz SY, mérite d’être offert en exemple aux autres hommes d’affaires sénégalais et étrangers afin qu’ils accompagnent l’Etat et les collectivités locales dans la prise en charge des besoins des populations dans le cadre de la Responsabilité sociétale de leur entreprise. Mieux, il doit être soutenu et encouragé pour que ses affaires prospèrent afin qu’ils puissent nous appuyer davantage au grand bénéfice de populations. Monsieur le Maire a remercié le Président Macky SALL qui ne cesse de rendre l’accès pour tous, à des soins de santé de qualité à travers le rehaussement du plateau technique des structures sanitaires et la Couverture maladie Universelle qui mérite toutefois d’être davantage soutenue. Le Maire a aussi remercié la société Gécamines qui a offert un lot important de matériel pour l’équipement du Poste de santé. Il faut noter que cette cérémonie d’inauguration qui a vu une mobilisation exceptionnelle des populations de Séokhaye, de la Commune de Ngoundiane et des communes environnantes a été présidée par le Colonel GUEYE, Conseiller Technique N°1 du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale empêché qui a remercié au nom du Président de la République le donateur et encouragé le Maire et la population de Ngoundiane a s’approprier de cet édifice et bien l’entretenir. La présence du Sous préfet de Thienaba, dès Maires des Communes de Touba Toul, khombole, Ndiayenne Sirakh, Diourbel, Gawane, Baba Garage, Chérif Lo, Keur Mandogo, Sagatta, d’une délégation de la Fondation Servir le Sénégal qui a également offert un lot de thermomètres, a été également bien remarquée.