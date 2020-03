« Un patient peut être guéri du Coronavirus par hasard » (Pr Moussa Seydi)

La guérison, reconnait-il, « est parfois l'effet du hasard ». Le médecin révèle que des produits n’ayant aucun effet thérapeutique intrinsèque peuvent améliorer l’état de santé d’un malade. Un phénomène très difficile à expliquer, mais pourtant bien réel, selon le Pr.



Le médecin de l'hôpital Fann fait allusion à l’expérience de « l’effet placebo », consistant à « faire croire à une personne qu’un procédé ou une substance peut la soigner alors qu’en pratique, il ou elle n’a pas d’effet thérapeutique intrinsèque ». Et pour certains, cela fonctionne et leur état de santé s’améliore.



La blouse blanche renseigne, par ailleurs, que dans l’immense majorité des cas de Covid-19, l’infection entraîne peu ou pas de symptômes. Le tableau clinique n’est pas clair, si l’on en croit le médecin. « Si la majorité des malades présentent peu de symptômes, voire aucun, certains patients souffrent. Chaque malade évolue de manière différente selon les personnes, et il n'est pas toujours possible de prévoir ce qui va se passer au fur et à mesure que la maladie évolue », explique le Professeur Moussa Seydi.



Dès lors que le Covid-19 est suspecté, il est recommandé au malade, selon lui, un isolement à domicile, en protégeant ses proches.