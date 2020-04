Un laboratoire chinois rejette les allégations de complot de COVID-19, mais l'origine du virus reste un mystère.

La morphologie ultrastructurale présentée par le Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV), qui a été identifiée comme la cause d'une épidémie de maladie respiratoire détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, est visible dans une illustration publiée par les Centers for Disease Control and Prévention (CDC) à Atlanta, Géorgie, États-Unis, le 29 janvier 2020. Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / CDC / Document à distribuer via REUTERS.



Les théoriciens du complot ont affirmé que le SRAS-CoV-2, désormais responsable de plus de 200 000 décès dans le monde, avait été synthétisé par le Wuhan Institute of Virology (WIV), basé dans la ville où la maladie a été identifiée pour la première fois.







Bien que le consensus scientifique soit que le coronavirus a évolué naturellement, ces affirmations ont gagné du terrain. Le 15 avril, le président américain Donald Trump a déclaré que son gouvernement enquêtait pour savoir si cela provenait du laboratoire de Wuhan.



Yuan Zhiming, professeur au WIV et directeur de son Laboratoire national de biosécurité, a déclaré que les affirmations «malveillantes» concernant le laboratoire avaient été «retirées de nulle part» et contredisaient toutes les preuves disponibles.







"Le WIV n'a ni l'intention ni la capacité de concevoir et de construire un nouveau coronavirus", a-t-il déclaré dans des réponses écrites aux questions de Reuters. "De plus, il n'y a aucune information dans le génome du SRAS-CoV-2 indiquant qu'il a été créé par l'homme."







Certaines théories du complot ont été alimentées par un article scientifique largement lu de l'Indian Institute of Technology, depuis son retrait, affirmant que les protéines du coronavirus partageaient une «similitude étrange» avec celles du VIH.







Cependant, la plupart des scientifiques affirment maintenant que le SRAS-CoV-2 provient de la faune sauvage, les chauves-souris et les pangolins étant identifiés comme des espèces hôtes possibles.



"Plus de 70% des maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale, en particulier les animaux sauvages", a déclaré Yuan.







"Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation des risques posés par les contacts étroits entre les humains et les animaux sauvages, avec le changement climatique mondial et l'expansion continue des activités humaines", a-t-il déclaré.







Les sept coronavirus humains connus ont leurs origines chez les chauves-souris, les souris ou les animaux domestiques, selon les scientifiques.







Yuan a également rejeté les théories selon lesquelles le laboratoire avait accidentellement libéré un coronavirus qu'il avait récolté sur des chauves-souris à des fins de recherche, affirmant que les procédures de biosécurité du laboratoire étaient strictement appliquées.







« Les laboratoires de biosécurité de haut niveau disposent d'installations de protection sophistiquées et de mesures strictes pour assurer la sécurité du personnel de laboratoire et protéger l'environnement contre la contamination», a-t-il déclaré.







« TOUJOURS PAS DE RÉPONSES »







Les théories du complot sont courantes pendant les épidémies.







Des scientifiques russes ont affirmé que l'épidémie de SRAS en 2002-2003 provenait d'un laboratoire et, lors de l'émergence du VIH / sida à la fin des années 1970, certains groupes politiques ont également affirmé que le virus avait été «épissé» ensemble par des scientifiques du gouvernement.







Bien que le nouveau coronavirus ait été identifié pour la première fois à Wuhan, les théories du complot circulant en Chine ont suggéré que le virus n'y était pas originaire.







Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré sur Twitter en mars que le coronavirus avait peut-être émergé aux États-Unis, et il y a eu des spéculations sur les médias sociaux chinois selon lesquels il aurait atteint Wuhan via les Jeux militaires mondiaux, qui s'y sont tenus en octobre.







Yuan n'a pas commenté directement les allégations, mais a déclaré qu'il n'y avait "toujours pas de réponses" sur les origines du virus. Il a cité un article de scientifiques britanniques et allemands publié ce mois-ci suggérant que la variante SARS-CoV-2 circulant aux États-Unis était une version plus "primitive" de celle en Chine, et aurait pu y apparaître en premier.







"Retracer l'origine du virus est une question scientifique très difficile avec une forte incertitude", a déclaré Yuan.



La Chine a été accusée d'avoir sous-estimé son nombre total de cas et d'avoir tenté de dissimuler les origines de la maladie, ce que le gouvernement rejette.







Lorsqu'on lui a demandé si son institut coopérerait avec une enquête internationale sur la pandémie, Yuan a répondu qu'il n'était pas au courant d'un "tel mécanisme", mais que le laboratoire était déjà inspecté régulièrement.







Il a ajouté que son institut était attaché à la transparence et partagerait toutes les données disponibles sur le coronavirus en temps opportun.







"J'espère que tout le monde mettra de côté ses préjugés et ses préjugés afin de fournir un environnement rationnel pour la recherche sur la recherche de l'origine du virus", a-t-il déclaré.