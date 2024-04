Un influenceur marocain porté disparu entre le Bénin et le Niger

Anass Ezzahar, un jeune marocain de 25 ans qui fait le tour de l’Afrique en auto-stop afin de promouvoir le tourisme africain, est porté disparu à la frontière entre le Bénin et le Niger, sa famille n’ayant plus la possibilité de le joindre depuis le vendredi 12 avril 2024, ne peut s’empêcher d’imaginer le pire, surtout que la zone où il a disparu n’est pas des plus paisibles.



Sa famille a tenté à maintes reprises de joindre les ambassades des deux pays (Bénin et Niger) en vain, ils n’ont plus aucune solution que de lancer des avis de recherche sur internet, et espérer que quelqu’un l’est vu pour leur donner de ses nouvelles.



Ce jeune homme connu sur les réseaux sociaux est venu au Sénégal 3 fois depuis 2022, et n’a jamais épargné ses efforts pour parler du Sénégal et de sa téranga.