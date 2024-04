Un homme résidant à Titine un hameau de Ndiagagnio tue le mari de son ex femme et prend la fuite

Un fait rare par les temps qui courent s'est produit dans le département de Rufisque. L'ex mari d'une dame répondant au nom de Mariama a tué le nouveau mari de son ex femme avant de prendre la fuite. Certains de nos interlocuteurs déclarent que la victime a reçu une barre de fer sur la tête alors que d'autres disent que la victime a reçu des coups de couteau.



Notre confrère de Mbour confirme également que la dame et l'auteur de cet acte ignoble sont originaires de Shanghai et qu'ils avaient déménagé à Titine un hameau du village Ndiagagniao. Une autre source renseigne également que l'auteur des faits est un récidiviste et aurait posé un acte similaire dans un pays voisin du Sénégal avant de disparaître. La victime habiterait à Koungheul (Kaffrine). Nous y reviendrons....