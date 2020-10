Un djihadiste libéré par le Mali, arrêté en Algérie...

Moustapha Derrar a été arrêté en territoire algérien, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte anti-terroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, les services de sécurité relevant du ministère de la Défense nationale ont appréhendé, hier 27 octobre 2020 à Tlemcen en 2e région militaire, le terroriste dénommé Moustapha Derrar », a indiqué le communiqué.



Le même document dont le contenu est relayé par aps.dz lu à Dakaractu, révèle que « ledit criminel qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, a été libéré au début de ce mois d’octobre au Mali, suite aux négociations par des parties étrangères ayant abouti à conclure un accord, via lequel plus de 200 terroristes ont été libérés et une rançon conséquente a été versée aux groupes terroristes contre la libération de trois otages européens ».



Les services algériens font allusion à l’échange de prisonniers entre Bamako et le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans qui a eu lieu début octobre et qui aura permis à l’homme politique malien de recouvrer la liberté de même que l’humanitaire française Sophie Pétronin ainsi que deux citoyens italiens.



Moustapha Derrar qui vient d’être repris par Alger figurait à la 78e place sur la liste soumise aux autorités maliennes par les djihadistes. Les conditions de ce troc sont déplorées par les algériens qui les qualifient d’inadmissibles et contraires aux résolutions de l’ONU.