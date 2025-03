Un contrat de 208 milliards FCFA pour l'acquisition d'équipements militaires au Sénégal, dans un climat financier tendu.

Selon une information révélée ce vendredi 28 mars 2025 par la revue spécialisée "Africa Intelligence", le gouvernement sénégalais, dirigé par le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, aurait validé fin novembre 2024 un contrat d'armement tenu secret d'une valeur de 208 milliards de FCFA. Ce contrat, d'une durée de trois ans, aurait été conclu avec l'homme d'affaires turc Idris Yilmaz et sa société ICC Yapi Yatirim.



Cette annonce intervient dans un contexte économique difficile pour le Sénégal.







Voici le détail des équipements militaires que l'État sénégalais prévoit d'acquérir :





– 01 avion Casa C295 pour le transport de troupes (environ 23,6 milliards de FCFA) ;

– 01 avion Casa C295 pour des missions de patrouille maritime (environ 42 milliards de FCFA) ;

– 02 hélicoptères Leonardo AW 139 (environ 19,7 milliards de FCFA) ;

– Contrat de maintenance de 02 drones turcs Baykar TB2 ;

– 01 bâtiment de soutien logistique pour la marine nationale ;

– 01 engin de débarquement d'infanterie et de chars (EDIC) ;

– 30 véhicules blindés de transport Cobra 2 du fabricant turc Otokar ;

– 30 véhicules d'infanterie de combat de type 8x8 ;

– 10 000 carabines M4 ;

– Plus de 100 fusils-mitrailleurs légers de type M249 et mitrailleuses de calibres 7,62 mm et 12,7 mm.