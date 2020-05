Un chercheur chinois affirme que le Covid-19 existait « bien avant » son apparition à Wuhan.

Le marché de fruits de mer de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei et qui est soupçonné d’être le foyer du Covid-19, ressemble plus à une «victime» du virus, a déclaré le 25 mai le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, Gao Fu, relate le quotidien local Global Times.







« Au début, nous avons supposé que le marché de fruits de mer pourrait être à l’origine du virus, mais maintenant le marché ressemble plus à une victime. Le nouveau coronavirus existait bien avant », a-t-il indiqué.







Selon M.Fu, les chercheurs ont examiné des échantillons d'animaux vendus à cet endroit.



Les résultats de leurs tests au Covid-19 étant négatifs, cela signifie que les acheteurs n’ont pas pu être infectés.







Selon Colin Carlson, zoologiste à l'Université de Georgetown cité par le site Live Science, le marché de Wuhan est probablement devenu un site d'infection généralisée où une personne a propagé le virus à beaucoup d'autres.







L’origine probable du Covid-19







Auparavant, une équipe de scientifiques chinois avait découvert que les mutations inhabituelles qui caractérisent le coronavirus SARS-CoV-2 se retrouvaient dans un autre virus récemment identifié, issu de chauves-souris.