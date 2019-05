Un camion écrabouille une dame à Kaolack, un bus tue un jeune à Tattaguine

La série macabre des accidents de la route se poursuit. À Tattaguine, un jeune, qui traversait la route nationale, a été mortellement fauché par un bus en provenance de Kaolack. Le drame est survenu ce jeudi matin, sur la Route nationale 1, à hauteur de Poultok, village de la commune de Tattaguine, à l’entrée de Thiadiaye (dans la région de Mbour), rapporte Sud Fm. Au total, 14 morts en 48 heures, dans des accidents de la route.



…Une dame tuée dans un accident à Kaolack…



Non loin de Tattaguine, l’irréparable s’est produit à Kaolack. Une dame a été tuée dans un violent accident entre un camion et une moto Jakarta. Selon des témoins sur place, le conducteur de la moto Jakarta et sa cliente ont eu la malchance de tomber net sur un camion benne, alors qu’ils essayaient de prendre la route par la droite. La brutalité du choc a entraîné la mort de la dame et occasionné des blessures au Jakartaman. Lequel a été vite conduit à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass.