Un avion de tourisme transportant Emiliano Sala a disparu en mer

Alors qu'il se trouvait à Nantes lundi pour régler quelques affaires et faire ses adieux au FC Nantes, Emiliano Sala avait pris place dans un petit avion de tourisme pour retourner à Cardiff. Seulement, le contrôle aérien a perdu sa trace peu avant 21h rapporte conjointement 20 Minutes et L'Equipe.



Le monde du football retient son souffle. Hier soir, des médias anglais relayaient une information selon laquelle un petit avion privé avait disparu des écrans de radar au large de la Manche. Une annonce devenue grosse source d’inquiétude ce matin en France, puisque les dernières informations indiquaient que l’appareil était censé relier Nantes à la ville galloise de Cardiff. Un point de départ et une destination qui ont immédiatement fait penser au joueur Emiliano Sala.



Recruté par Cardiff, l’Argentin âgé de 28 ans était revenu hier dans la cité des Ducs pour saluer une dernière fois ses anciens coéquipiers du FC Nantes. Le joueur a même publié hier soir une photo souvenir de ce moment sur son compte Instagram. Mais alors que l’on souhaitait simplement qu’il s’agisse d’une troublante coïncidence, 20 Minutes vient de confirmer que Sala se trouvait bien à bord de l’avion disparu. Une information que le média explique avoir obtenu de la part d’un membre du FC Nantes.



Depuis, les recherches se sont organisées avec deux hélicoptères et un navire de sauvetage, mais sans succès pour le moment. Il faut dire que les conditions climatiques sont difficiles dans la zone de Guernesey-Aurigny. Une nouvelle des plus inquiétantes. Il ne reste désormais plus qu’à espérer que les services de secours sauront retrouver Emiliano Sala et l’autre passager sains et saufs.



Foot Mercato