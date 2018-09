Un avion d'Emirates mis en quarantaine à l'aéroport de New York

Un Airbus A380 de la compagnie Emirates Airlines en provenance de Dubaï a été mis en quarantaine à l'aéroport JFK de New York mercredi, une centaine de ses passagers souffrant en même temps de toux et de fièvre, rapportent les médias américains. Le vol a atterri peu après 9 heures du matin (15 heures heure belge).



L'appareil a été placé en quarantaine dans un lieu fermé de l'aéroport peu de temps après son atterrissage. De nombreuses ambulances et de véhicules de pompiers sont sur place. Le vol transportait environ 500 personnes. Une enquête est en cours.