Un an de Mame Boye Diao à la mairie : Les populations font le bilan

Dakaractu/Kolda a donné la parole aux populations de Kolda pour qu'elles se prononcent sur la première année de gestion de Mame Boye Diao à la tête de la mairie. Ainsi, ces dernières ont des avis partagés entre satisfaction, espoir et inquiétudes. Pendant sa première année, le maire a réhabilité le jardin public du quartier Bantaguel, mis en place la bibliothèque municipale, éliminé des dépôts d’ordures sauvages et rendu la ville propre.





A cela, s’ajoutent les projets de restructuration des quartiers de Hiléle et de Gadapara sinthiang, le désengorgement des voies internes du marché central, la construction de caniveaux au quartier Sikilo-nord, la création d’une télévision locale, la construction de l’esplanade et de la piscine municipale en cours. Il faut noter que les projets comme le stade municipal, les logements sociaux entre autres sont en cours. Cependant, certains restent très sceptiques sur la réalisation des promesses de campagne électorale comme la lutte contre les inondations, l’extension de l’électricité, l’adduction d’eau et la fameuse question de l’assiette foncière.





Abdoulaye Diallo footballeur à la retraite de préciser «tout le monde est en train de critiquer la gestion du maire et son entourage. D’ailleurs, on est habitué à avoir des maires qui ne résident pas à Kolda. Malheureusement, nous constatons comme les autres maires, lui-aussi continue à gérer la mairie à distance». En ce sens, il ajoute «pour l'instant aucune promesse de campagne électorale n'a été respectée. A ce titre, on avait beaucoup d'espoirs à son arrivée à la tête de la mairie, mais nous n'avons encore rien vu. Ainsi, on pensait qu'il allait développer les infrastructures notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation en essayant de construire des salles de classe. Mais, il n’en est rien. C’est pourquoi, en une année, je trouve qu'il reste beaucoup à faire pour le maire...»

Si certains sont sceptiques de voir le maire réaliser ses projets, d’autres nourrissent beaucoup d’espoirs sur le nouveau maire de Kolda, Mame Boye Diao. Selon eux, il est important qu’il réussisse car il s' inscrit dans cette dynamique.

A en croire Kamour Dianté opérateur économique «Il sera difficile de faire une évaluation des activités du maire. C’est pourquoi, je pense que dans deux ans on pourra faire une évaluation de son mandat. En ce sens, il me semble que l’équipe municipale est dans une phase des projets pour les secteurs à développer. D'ailleurs, il est en consultation avec les acteurs pour trouver des solutions. » Dans la foulée, il soutient que «sur le plan culturel les choses ont bougé comme le constate tout le monde. Cependant, on souhaite sur le plan économique que le maire associe les opérateurs économiques pour créer davantage d'emplois. Et nous du secteur du transport, on attend beaucoup des projets du maire». En ce sens, il estime que «nous employons 104 personnes composées de chauffeurs, contrôleurs, receveurs. Et jamais on a bénéficié de la subvention pour le transport des élèves. C'est pourquoi, on voudrait bénéficier de cette subvention pour recruter plus d'employés puisque nous transportons plus de trois mille élèves par jour…»



Un tour au marché central, malgré le déguerpissement des voies pour la sécurité des personnes, les ménagères saluent cet acte du maire. Salimatou Mballo est l’une d’entre elles qui estime que c’est bien de dégager la voie publique. En ce sens, elle précise «j’ai été déguerpie de la voie publique, mais je trouve que c’est pour notre bien. Maintenant, la circulation est fluide avec plus de sécurité en cas d’incident. Aujourd’hui, Kolda est plus propre avec le dispositif de ramassage d’ordures de jour comme de nuit. Mais, il reste beaucoup à faire comme l’accompagnement des femmes dans les financements, la santé maternelle etc.»



Mamadou Malado Diallo de l'Apr d’avancer «en matière de perspectives, il y a un bilan positif surtout dans le cadre de la propreté de la ville. Le potentiel administratif manque beaucoup au maire car pour décoller, il faut avoir de bons collaborateurs. Je pense que les sept adjoints bloquent le maire dans son élan pour amorcer son travail». En ce sens, il argue que «le maire doit mettre en place un cabinet administratif... »