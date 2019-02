Un accident fait trois morts entre Louga et Saint-Louis

Au moment où un tragique accident de la circulation se produisait, ce dimanche matin à la Sicap Amitié de Dakar avec six morts et des blessés, un autre est intervenu le même jour dans l'après-midi sur l'axe Louga/Saint-Louis, faisant trois morts sur le coup et un blessé.

Le drame s'est déroulé à hauteur du village de Massar-Teugue entre deux motos jarkarta transportant quatre passagers et un véhicule 4X4.



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga.

