Un accident fait deux morts sur la route de Bignona entre les ponts de Tobor et Emile Badiane

Un accident de circulation a causé la mort de deux jeunes entre les ponts Émile Badiane et de Tobor ce samedi aux environs de 19 heures. C'est un minibus et une moto taxi jakarta qui se sont heurté causant deux pertes en vie humaine.

Les deux victimes sont le chauffeur de la moto et la personne qu'il transportait. Selon des témoins joints par Dakaractu, ces deux victimes habitaient à Tenghory transgambienne à Bignona. Il s'agit de Patrick Coly et Sadio Sané. Alertés, les soldats du feu et les gendarmes se sont rendus sur les lieux. Les corps sans vie des deux jeunes ont été déposés à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.