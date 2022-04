Un Oscar pour Zemmour (Par Mahmoudou Ch. Kane)

Au nombre des candidats qui ambitionnent d'occuper le fauteuil de l'Elysée en mai prochain, il y a un certain Eric Zemmour ( pardon pour la publicité gratuite! ) Ce fils et petit-fils d'immigrés algériens nourrit depuis toujours un gros complexe qui le taraude au quotidien, du fait de ses racines maghrébines.



Monsieur aurait voulu en effet appartenir à la noblesse française avec un nom à particule qui aurait donné quelque chose comme Eric de..La Reconquête. Cependant, pour cet homme toujours mal dans sa peau, le sort en a décidé autrement. Il a beau jouir du droit de sol, cela ne fera de lui ni Dupont ni Durant, ces noms qu' il aurait préféré au patronyme Zemmour pourtant si joli , comme d' autres en Algérie.



Le voilà donc à l' affiche parmi les prétendants à la Présidence française, après une longue et acrobatique errance dans les médias et cette campagne électorale qui s'achève était une occasion rêvée pour Monsieur de se rappeler à notre bon souvenir en proférant des insanités, une fois de plus, à l' endroit des sénégalais et des africains en général. Il oublie toutefois que le cachet “immigré” estampillé sur son visage d' ahuri reste indélébile, malgré son combat inlassable pour le gommer.



En campagne, il s' est senti encore un peu plus autorisé , lui qui n' a de cesse de hanter radios et plateaux de télévision dont certains, il faut le dire, friands des numéros de ce mauvais clown en mal de cirque, ont aidé à fabriquer un polémiste impénitent. Et cela nous rappelle que les démocraties ont, elles aussi, leurs tarés, leurs mégalomanes et leurs “démons crasseux”. Monsieur est en effet un peu de tout cela. Qui plus est, en ces temps où nationalisme exacerbé et populisme débridé affichent plus que jamais leur laideur ce quidam et ses congénères entendent tenir le haut du pavé. A force de persévérance dans l' insulte et le délire . Monsieur a pu se faire accepter voire adouber par un public qu' il rassemble parce qu' il lui ressemble.



Lorsque le 10 avril courant les Français de Zemmour lui accorderont leurs voix pour qu' il continue d' amuser la galerie, il s' en trouvera beaucoup d' autres qui, eux, lui décernent l‘Oscar du dégoût que mérite cet inconsolable hurluberlu.



Mahmoudou Ch. Kane

Fonctionnaire à la retraite Dakar