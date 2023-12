« Un Appel à la Responsabilité Collective: Alpha Thiam doit payer pour son incivisme » (Par Oumar Diallo)

Il a déposé 30 millions pour sa caution, les agents des recettes municipales doivent lui envoyer, un ordre de recette.



Le civisme, qui est tant chanté au Sénégal, brille par son absence. Ce qui devrait être proné comme un pilier essentiel de toute société démocratique, se trouve aujourd'hui mis à l'épreuve par les actes de vandalisme tels que les écritures sur les murs d'édifices publics des partisans de Alpha qui veut ce pays.



Ces manifestations d'irrespect remettent en question la confiance que l'on peut lui accorder . Un candidat qui manque de civisme.



Dans le contexte politique actuel, le civisme revêt une importance capitale. Les acteurs politiques, en tant que représentants de la société, ont la responsabilité de montrer l'exemple en matière de respect des règles et des biens communs.



L'importance du civisme en politique réside dans sa capacité à renforcer la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Un appel à l'unité civique peut servir de catalyseur pour construire des sociétés plus harmonieuses, où le respect des biens communs et des règles de vie en société est placé au cœur de la démarche politique.





Omar Diallo, Citoyen