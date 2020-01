Ucad : Macoumba Diouf en communion avec les étudiants de l'Urek.

Les étudiants de la région de Kaolack regroupés autour de l'union régionale des étudiants de Kaolack, ont tenu des journées culturelles pour échanger sur la vie estudiantine ainsi que la réforme en cours caractérisée par l'application du système LMD. C'est ainsi qu’ils ont choisi le thème : système LMD et formation professionnelle.

L'occasion a été également saisie par le bureau de l'Urek qui est presque en fin de mandat pour féliciter ses nouveaux bacheliers et leur souhaiter la bienvenue. Ces journées sont organisées pour marquer la fin d'un mandat, mais aussi participer à l'animation de la composante estudiantine regionale à l'université, selon le Dr Macoumba Diouf parrain de ces journées culturelles, qui a déclaré dans la foulée que les étudiants issus de Kaolack doivent se distinguer par leur dynamisme et leurs activités d'animation dans les universités...