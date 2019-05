Ucad : Les mises en garde des étudiants réunis autour du Collectif Campus 2h

Formé d’un groupe d’étudiants, le collectif Campus 2h à Dakar a pris sur lui de dénoncer les lenteurs notées dans le dossier judiciaire concernant l’affaire de la mort de Fallou Sène. Ledit mouvement réclame la lumière et des sanctions en exhortant surtout le gouvernement à payer à temps les bourses des étudiants.

Selon Pape Oumar Tamba, porte-parole dudit collectif, puisque des efforts sont en train d’être faits dans les rangs des étudiants, il devrait en être de même du côté de l’État.



‘’Nous savons bel et bien qu’il a été tué par les forces de l’ordre. Dans un pays de droit si un étudiant est tué, ou si un meurtre est commis, le vœu le plus cher de ses proches est que justice soit faite. Nous ne sommes pas de ceux-là qui entendons nous rendre justice nous-mêmes. Mais, si le dossier n’évolue pas et que l’on continue d’enregistrer des lenteurs par rapport au paiement des bourses, nous serons obligés de nous rendre justice nous-mêmes’’, a-t-il déclaré ce mardi 14 mai 2019.



Ses camarades et lui, ont beau soumettre les doléances des étudiants à qui de droit, mais cela semble tomber dans l’oreille d’un sourd, s’indigne-t-il. Le Campus 2H d’informer qu’il s’investit dans une campagne de sensibilisation des étudiants pour éviter que des bus soient caillassés ou bien qu’on barre l’avenue Cheikh Anta Diop. ‘’Nous nous employons à sensibiliser davantage nos camarades. Et cela nous ne cessons de le faire à travers des thé-débats qu’on organise parfois dans les ‘’salles télé’’ des pavillons universitaires juste pour dire aux étudiants qu’il est temps de changer nos manières de manifester notre mécontentement’’.