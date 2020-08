Ucad : Les étudiants dénoncent l'état du service médical.

Etudiant en master 2 à la Faculté des lettres et sciences humaines, Ousmane Mbaye, a souligné l'état du service médical qui n'est pas aux normes pour pouvoir accueillir les étudiants quand ils seront malades. "Un service médical de 6 lits pour un effectif de 80 000 étudiants au niveau de l'Ucad. Cela est impossible à gérer", a dénoncé Ousmane Mbaye. À l'en croire, il est grand temps que l'autorité se saisisse de la question. En dehors de la pandémie de Covid 19, le paludisme va battre son plein durant l'hivernage et les eaux stagnantes seront, on le verra un peu partout", a-t-il conclu.