Ucad : La Faculté des Lettres et Sciences humaines se dote d'une bibliothèque de 15 millions de francs CFA.

Les étudiants de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar verront leurs conditions d'études s'améliorer. Ladite faculté vient de se doter d'une première bibliothèque. Inauguré ce mercredi, son coût global est estimé à 15 millions de francs CFA. Elle dispose d'une capacité d'accueil de 200 personnes et permettra de fédérer l’ensemble des bibliothèques départementales au sein de la Faculté des Lettres et Sciences humaines.